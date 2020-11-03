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    • 03.11.2020 10:26
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    A Haber ekranında duygusal anlar! i'nden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayla Bebek'in mutluluğu

    Cuma günü öğleden sonra 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki de enkaz altında kalan 4 yaşındaki , 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. 4 yaşındaki Ayla'nın enkaz altında çıkarıldığı anlarda A Haber spikeri ise gözyaşlarını tutamadı.

    i cuma günü öğleden sonra meydana geldi. 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı'ydı. O apartmandan 91 saat sonra mucize haberi gelirken A Haber ekranlarında da duygusal anlar yaşandı.

    SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
    4 yaşındaki 'in enkazdan sağ olarak çıkarıldığı anlarda A Haber spikeri gözyaşlarını tutamadı ve şunları söyledi "Alkışlar, evet şu an burada alkışlar yükseliyor. O bebeğimiz o noktadan çıkarılıyor. Çok şükür, çok şükür. Alkışlar yükseliyor ve o bebeğimiz kurtuldu. 91 saat sonra bu mucize yaşanıyor, çok şükür. Allahım çok şükür. İnanın yaşananları anlatmak hiç mümkün değil. Bunun adı mucize. Biz burada çok bekledik ve sonunda herkesin duası kabul oldu."

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    Haberler Güncel A Haber ekranında duygusal anlar! İzmir Depremi'nden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayla Bebek'in mutluluğu