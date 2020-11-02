E-Devlet'te 65 yaş üstü vatandaşlara ise şifre kolaylığı





Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de Türkiye, "Kullanıcı Odaklılık" ve "Temel Sağlayıcılar" başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73'lük oranlarla yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesindeki AB (27 ) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Ülke, "Şeffaflık" başlığında yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27 ) ortalamasına yakın bir seviye elde etti.



