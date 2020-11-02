Başkan Erdoğan: Tuzakları başlarına geçirdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi:
Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere, artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor.
Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir.
Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler.
Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler.
Ekonomimize yönelik saldırıların maliyetleri oldu. Hedeflerimize ulaşmak için hızla yol alırken, kimi alanlarda bizi yavaşlattılar. Ama bu kutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar. Tuzaklarının hepsini de başlarına geçirdik.
Başkan Erdoğan, "İnşallah Oruç Reis, Fatih, Koca Yusuf, Kanuni ve Yavuz denizlerdeki hakimiyetimizi sürdüreceğiz" dedi.
Erdoğan, "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler Zirvesine bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Irkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta kimi zaman devlet başkanlığı seviyesinde himaye görmektedir" dedi.