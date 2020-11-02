Başkan Erdoğan: Tuzakları başlarına geçirdik

AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar verdi:Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, baskıyla toplumları sömürmeye borçluNe kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir. Türkiye 'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler.Ekonomimize yönelik saldırılarınmaliyetleri oldu. Hedeflerimizeulaşmak için hızla yol alırken, kimialanlarda bizi yavaşlattılar. Ama bukutlu yoldan geri döndüremediler. Milletimizin beraberliğini bozamadılar.Başkan Erdoğan, "İnşallah Oruç Reis, Fatih, Koca Yusuf , Kanuni ve Yavuz denizlerdeki hakimiyetimizi sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, "Soykırım: Srebrenitsa'dan Alınan Dersler" başlıklı Liderler Zirvesine bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Irkçı terörizm birçok Batı ülkesinde veba gibi yayılmakta kimi zaman devlet başkanlığı seviyesinde himaye görmektedir" dedi.