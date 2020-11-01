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    • 02.11.2020 06:44
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    SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Suga'dan Başkan Erdoğan ve Türk hakına başsağlığı

    Son dakika haberine göre, Japonya , ’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Başkan ’a gönderdiği mesajında, ’ye başsağlığı dileğinde bulundu.

    AA
    Japonya Başbakanı Suga'dan başsağlığı mesajı

    Japonya , 'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle Başkan 'a gönderdiği mesajında, 'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

    Suga mesajında, "Birçok insanın hayatını kaybettiği ve büyük hasarın meydana geldiği haberlerinden derin üzüntü duydum. Japonya hükümeti ve halkı adına, vefat edenlerin yakınlarına kalpten taziyelerimi, kazazedelere acil şifalarımı bildiririm." ifadelerini kullandı.

    Ülkesinin de depremlerden büyük zarar gördüğünü anımsatan Suga, "Japonya ve Türkiye geçmiş depremlerde birbirlerini desteklemişlerdir. Türkiye bu güçlüğün üstesinden gelirken Japonya daima Türk halkıya beraberdir." dedi.


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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Japonya Başbakanı Suga'dan Başkan Erdoğan ve Türk hakına başsağlığı