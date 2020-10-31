İzmir'deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yaşandığı bölgede 30 saat sonra güzel bir haber geldi. Rıza Bey sitesi enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Son dakika: İzmir'de mucize kurtuluş: 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı
İzmir'deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yaşandığı bölgede 30 saat sonra güzel bir haber geldi. Rıza Bey sitesi enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir'deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yaşandığı bölgede 30 saat sonra güzel bir haber geldi. Rıza Bey sitesi enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.