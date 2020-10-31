Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2020 22:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2020 22:27
    ABONE OL

    Son dakika: 'de mucize kurtuluş: 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı

    'deki deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yaşandığı bölgede 30 saat sonra güzel bir haber geldi. sitesi enkazından bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de mucize kurtuluş: 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldı