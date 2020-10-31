İzmir Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının kurtarma çalışmaları devam ediyor.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 804 YARALI

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 25 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.





