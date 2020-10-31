Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde de devam etti. Enkaz altındaki yakınlarına ulaşamayan aileler endişeli bekleyişini sürdürdü. Öte yandan sabah saat saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İzmir'deki depremden son dakika gelişmeler haberimizde...

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11.10 Rıza Bey Apartmanı'ndan 68 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.









10.50 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak."









10:41 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."







10:33: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 4'ü ağır, 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Depremde can kaybı 83'e yükseldi.



08. 37 AFAD: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir."



08.09 65. saatte 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.



06. 28 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.



05:40 İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.



03:22 İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.



ÖLÜ SAYISI 76'YA YÜKSELDİ

02.08 AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 76, yaralananların sayısının ise 962 olduğu belirtildi.

00:59 58. SAATTE MUCİZE GERÇEK OLDU. İzmir'deki Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin yaralı çıkarıldı. Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu. İdil Şirin'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

00:32 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 73 olduğunu bildirdi.

20:40 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 69 olduğunu bildirdi.

20:12 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Dün akşam itibarıyla (İzmir'de) elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor." dedi.



19:55 İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı.



19.45 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 64 olduğunu bildirdi.



18.56 Bugün itibarıyla yardımlarımızı nakit olarak göndermeye başladık



18.55 30 ilçenin tamamında Valilik koordinasyon sağlayacak.



18.53 Bakan Kurum: Bir ay sonra inşaat çalışmalarına başlayacağız.



18.51 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 104 vatandaşımızı enkazdan kurtardık.

18.10 İzmir'de deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verildi.



17.27 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 62'ye yükseldiğini bildirdi.



17.10 AFAD: 60 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722'si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

14.35: Başkan Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e yükseldiğini açıkladı.

13:54: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 55'e yükseldiğini söyledi. Koca, "Ahmet amcamızın genel durumu iyi. Kendisiyle sohbet etme imkanım oldu, genel durumu iyi. Ekipler yoğun bir gayret içerisinde. Aralıksız bu çalışmalar devam ediyor. Hasta olanları bir an önce şifa ile taburcu etme çabası içerisinde sağlık ekipleri. Enkaz altında kalanlar ile ilgili net bir bilgi yok. Net bir rakam şimdilik söylemek zor." dedi.

12.50 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 51 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir.

10:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. Ağır hasarlı tespit edilen 26 bina yıkılacak.

09:40 AFAD: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

08:42 AFAD: İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürüyor.

07.19 AFAD: İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e yükseldi.

05.54 AFAD: SAKOM'dan alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 42 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 667'si taburcu edilmiş olup, 229 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

02.04 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralananların sayısının 896'ya yükseldiğini bildirdi.



00.54 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.



00.37 Rıza Bey Apartmanı'ndan bir kişi enkaz altından çıkarıldı.



23.23 İzmir'deki depremin ardından 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı değerlendirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



22.15: AFAD, "AKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." açıklamasını yaptı



21.45 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey Apartmanı'nda incelemelerde bulundu.



20.39 İzmir'de yaşanan 6,6'lık depremin ardından incelemeler için bölgeye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 112 Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 37 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Başkan Erdoğan, İzmir halkı için tüm çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Erdoğan, İzmir halkına konut ve kira desteğinin yapılacağını da açıkladı.



20.06 AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olduğunu açıkladı.

18. 28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca can kaybının 35'e yükseldiğini açıkladı.



17.13 İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı'ndan sevindiren bir haber geldi. 6.6'lık depremden 26 saat sonra, enkaz altındaki 62 yaşındaki 3 çocuk babası Helim Sarı, sağ olarak kurtarıldı.

Helim Sarı'nın alışveriş yapmak için apartmandaki bir markete girdiği ve bu esnada depreme yakalanarak enkaz altında kaldığı belirtildi.







Apartmanda bir kişi ile daha iletişim kurulduğu ve o kişiye yönelik kurtarma çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Aynı binada daha önce 3 kadın kurtarılmıştı.



16.43 Depremden 26 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nda canlı bir kişiye ulaşıldı.



16.10 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'daki temaslarının ardından İzmir'e gidecek.

Partisinin 7. Olağan İl Kongresi için Van'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunmak için İzmir'e hareket edecek.

CAN KAYBI 28'E YÜKSELDİ

15.44 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde can kaybının 28'e yükseldiğini, 3'ü ağır 7 kişinin yoğun bakımda olmak üzere 243 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Bakan Koca, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "28 can kaybımız var. 3'ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 acil yardım ekipleri, UMKE timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız" dedi.

14:12: Ankara Valisi Vasip Şahin, "Depremzedelere ulaştırmak istediğiniz yardımların kabul ve koordinasyonu için ilçe kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız hizmetinizdedir" dedi.



13.42 İzmir'deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 23 saat sonra bir çocuk yaralı çıkarıldı.





CAN KAYBI 26'YA YÜKSELDİ

13.36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı. 504 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız



12.43 MSB: Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaşttı.





12.40 AFAD: Deprem sonrasında, 37'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır.



AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 37'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 521 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 831 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.





ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.106 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 754 araç görevlendirilmiştir.



Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 151 personel, 13 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 100 genel maksat çadırı, 4520 battaniye, 3756 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 257 personel, 334 gönüllü, 38 ikram aracı, 56.300 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve

Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ayrıca 480 adet çadır Aşık Veysel ve Ege Üniversitesi alanlarına kurulmuştur.

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 189 iş makinesi ve 215 personel görev yapmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 44 arazöz ve 420 personel görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.





UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.



DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil

yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





EĞİTİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

12:10: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'de eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

Selçuk, "Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.





11.49 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi Milli Savunma Bakanlığı da İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır." ifadelerini kullandı.

Akar, Bakanlığın sosyal medya hesabından İzmir depremine ilişkin açıklama yaptı.

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileğinde bulunan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Kurtarma çalışmaları süren enkaz altındaki vatandaşlarımızın da sağ salim kurtarılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları gibi Milli Savunma Bakanlığı da İzmirli hemşehrilerimizin emrindedir. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bu felaketin yaralarını hızlıca saracaktır. Başta depremden etkilenen İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimize geçmiş olsun."









AFAD SON RAKAMLARI AÇIKLADI: 831 KİŞİ YARALANDI

11.34 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 831 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 489 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 25 vatandaşın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 831 kişinin yaralandığı bildirildi.



8 BİNADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

▪️Devletimiz İzmir İçin Seferber



Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar



(31 Ekim 2020 saat 11:30 itibarıyla) pic.twitter.com/WL3rwd6A9V — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 31, 2020

İletişim Başkanlığı 11.30 itibarıyla İzmir'deki son durumu paylaştıBakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,dedi.

25 canımızı kardeşimizi yitirdik. 804 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrasında 4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı.

8 binada çalışmalar sürüyor.

Daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da fazla hissedildi. Ekiplerimiz çalışıyor. Sahada fiilen 5 bin personel arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti. Şu an 8'inde faaliyet devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz binaların tespitine müteakip girilmesi gerekmektedir.





"ŞU ANA KADAR 100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.

Bakan Pakdemirli: Olması gerektiğim gibi herkes burada, sahada. Değerli bir koordinasyon devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun enkazlar kalkana kadar biz buradayız. Hala umutları saklıyoruz. Öncelik göçük altında kalanlardır. Barınma ihtiyaçları da en hızlı şekilde çözülecek. Başvurular çok düşük. Sahada kimsenin aç kalmaması için çalışıyoruz.

Bakan Selçuk: 8 milyon TL'lik acil yardım ödeneği çıkardık.

Bakan Gül: Kimse kardeşliğimizi, acımızı suistimal edemez. 3 kişi gözaltına alındı. Kesintisiz şekilde çalışmalar devam etmektedir.

Bakan Dönmez: 400 civarında Seferihisar'da elektrikler kesik. Bunun sebebi ağır hasarlı binalar için tedbir amaçlı kesintilerdir.

Bakan Karaismailoğlu: Tam bir koordinasyon içinde bu afetin üstesinden geleceğiz.

Binali Yıldırım: Sahaya herkes görev başına dönecek ve herkes gerekli desteği verecek



10.14 İzmir Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi'nde bulunan ve dünkü depremde yıkılan Doğanlar apartmanında enkaz altında kalan Seher Perinçek ve 4 çocuğu ile irtibat kuruldu. 38 yaşındaki Seher Perinçek, 10 yaşındaki ikizleri ile 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının kurtarma çalışmaları devam ediyor.





09.39: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi. Yaklaşık 19 saattir Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





09.05: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

YAKINLARINIZ İÇİN ALO 184'Ü ARAYIN

Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin. pic.twitter.com/Vyfy1PEURa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, toplam 470 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.



ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 4.995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirilmiştir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.





Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.



BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca

Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir







ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir.



Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 123 iş makinesi ve 115 personel görev yapmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir.







Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

DEPREM BÖLGESİNE TOPLAM 8 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde alt üç katı çöken Barış Sitesindeki bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 17 saat sonra Nurcan Tosun'a ulaşıldı.







Tosun, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Eşi İbrahim Tosun, büyük sevinç yaşadı.

Arama kurtarma ekipleri, aynı apartmandan 62 yaşındaki Emine Eren'i 14 saat sonra kurtarmıştı.





8.31: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl İlçe Köy Diğer EventIDDetay 31.10.2020 08:31:30 AFAD 37.8701 26.8303 7.33 Mw 5.0 - - - - Ege Denizi, 17.25 km. Seferihisar (Izmir) 484241Detay 31.10.2020 08:12:58 AFAD 37.8840 26.8933 7.07 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 15.16 km. Seferihisar (Izmir) 484240Detay 31.10.2020 08:12:14 AFAD 37.9231 26.9323 7.00 ML 2.5 Türkiye - - - Kusadasi Korfezi, 11.66 km. Seferihisar (Izmir) 484239Detay 31.10.2020 08:08:54 AFAD 37.9405 26.5431 6.88 ML 2.1 - - - - Ege Denizi, 18.54 km. Urla (Izmir) 484238





04:11 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.

01:46 AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

01:27 Bayraklı'da enkazdan bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Depremde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

00: 45 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.

00:12 AFAD: "İzmir'de 702, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız depremde yaralanmıştır."

23:17 İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye, yaralananların sayısının da 709'a yükseldiği bildirildi.

22: 42 MSB: İzmir'deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerini ve araçlarını taşıyan 6'ncı uçağımız da Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti.

22:20 AFAD, İzmir'deki depremde yaralı sayısının 607'ye yükseldiğini, 170 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

21:16 İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse kurtarıldı.



21:01 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 522 yaralının olduğunu ve 4 binanın çöktüğünü açıkladı



20:59 İzmir'in Bayraklı ilçesi 258 Sokak'taki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı.

20:45 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."



20:18 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında yaptığı açıklamada, 12 can kaybının ve 438 yaralı olduğunu 17 binada arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü bildirdi.



20:00 AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 1'i boğulma olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 419 kişi yaralandı.

19:47 İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

19: 36 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralı sayısının 321'e yükseldiğini duyurdu.

19:14 Türk Hava Yolları (THY), meydana gelen deprem nedeniyle İzmir'e iki ek sefer planladığını duyurdu. THY, tarifeli seferlerine ek olarak Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e iki uçuş planladı. Seferler "TK4370 ESB-ADB" ile "TK6970 IST-ADB" olarak duyuruldu.

18: 40 İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 257'ye yükseldiğini bildirdi.

18:33 AFAD: "Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi."



18:33 Azerbaycan Başbakanı Esedov, İzmir'deki depremin hemen ardından aradığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "her türlü yardıma hazırız" mesajı verdi.



18:25: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon gerçekleştirdi.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Erdoğan'ı telefonla aradı. Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

18:15 AFAD, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede, 13'ü 4'ün üzerinde 67 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

18:02 AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi.



17:39: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler." ifadelerini kullandı.



17:33: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(İzmir'deki deprem) Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor."



17:32 Eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım İzmir'e hareket etti. Yıldırım: "Depremde 20 civarında yıkılan bina var" dedi.



17:30: AFAD: "Türk Kızılay tarafından bölgeye 48 personel, 16 araç ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları gönderildi."



17:25: AFAD: "152 vatandaşımız yaralandı. Yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."



17:24: AFAD: Türk Kızılay tarafından 48 personel, 16 araç ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödenekleri gönderilmiştir.



17:10: AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderildi.



17.09: İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.



17:08: Kandilli: Bugün de tsunami meydana geldi.



17:07: AFAD: Büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlenmiştir.



17:06: Kandilli Rasathanesi; 1.5 saatte 21 artçı deprem meydana geldi.



17:05: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem dolayısıyla yardıma hazır olduklarını söyledi.



16.58: AFAD: "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir."

ACI HABER GELDİ: CAN KAYIPLARI VAR

16.55: Fahrettin Koca: İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.

16.53: AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

16.44: MHP Lideri Devlet Bahçeli: Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin.

16.36: TFF, İzmir'deki deprem sonrası Süper Lig'de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçı ile 1. Lig'de iki, 3. Lig'de de bir karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA:

16.33: "İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor."