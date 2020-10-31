Bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 bin arama kurtarma personeli sahada. Ekipler hassas bir şekilde arama çalışmalarını yürütüyor. Ekipler 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardı." dedi.





Kurum, açıklamasında şunları kaydetti;

25 canımızı kardeşimizi yitirdik. 804 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sonrasında 4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. Toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı.

8 binada çalışmalar sürüyor.

Daha çok Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da fazla hissedildi. Ekiplerimiz çalışıyor. Sahada fiilen 5 bin personel arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor. 17 binada yıkım gerçekleşmişti. Şu an 8'inde faaliyet devam ediyor. Kurtarma faaliyetlerini yaparken çalışanlarımızın da can güvenliği için binalarımızı anlık takip ediyoruz. Yıkılma riskine karşı binaları sürekli kontrol ediyoruz. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz binaların tespitine müteakip girilmesi gerekmektedir.







"ŞU ANA KADAR 100 VATANDAŞIMIZI KURTARDIK"

Konutları inceleyeceğiz, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapacağız. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak.



56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak.



TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı.



Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak.











Bakan Pakdemirli: Olması gerektiğim gibi herkes burada, sahada. Değerli bir koordinasyon devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun enkazlar kalkana kadar biz buradayız. Hala umutları saklıyoruz. Öncelik göçük altında kalanlardır. Barınma ihtiyaçları da en hızlı şekilde çözülecek. Başvurular çok düşük. Sahada kimsenin aç kalmaması için çalışıyoruz.

Bakan Selçuk: 8 milyon TL'lik acil yardım ödeneği çıkardık.

Bakan Dönmez: 400 civarında Seferihisar'da elektrikler kesik. Bunun sebebi ağır hasarlı binalar için tedbir amaçlı kesintilerdir.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suistimal edemez. Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı