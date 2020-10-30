



Yeniakit'te yer alan habere göre arabalı feribotta ahlaksızca alkol alarak alem yapan kişiler hem araçlarının başına alkollü olarak geçerek hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Skandal görüntülerle ilgili yasal bir işlemin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.