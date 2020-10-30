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    • 30.10.2020 12:08
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    - feribotunda skandal görüntüler! Onlarca kişinin ortasında sofrası kurdular

    haberi... - feribotunda kaydedilen görüntüler ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Bir grup, onlarca kişinin gözleri önünde yasak olmasına rağmen içip, sofrası kurdu. Vatandaşların gözleri önünde yaşanan skandal görüntülerde içki içen gruba hiçbir yetkilinin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Bir vatandaşın Eceabat-Çanakkale feribotunda cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler rezaleti gözler önüne serdi.

    Arabalı feribotta bir grup, araçlarının arkasında adeta rakı sofrası kurdu. Görenlerin gözlerine inanamadığı görüntülerde arabalı vapurda yasak olmasına rağmen, koronavirüs tedbirlerini de hiçe sayarak araçlarının arkasına rakı sofrası kuran grup sigara ve içki içip alem yaptı.



    KİMSE 'DURUN' DEMEDİ
    Vatandaşların gözleri önünde yaşanan skandal görüntülerde içki içen gruba hibçir yetkilinin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



    Yeniakit'te yer alan habere göre arabalı feribotta ahlaksızca alkol alarak alem yapan kişiler hem araçlarının başına alkollü olarak geçerek hem de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı. Skandal görüntülerle ilgili yasal bir işlemin başlatılıp başlatılmayacağı bilinmiyor.
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