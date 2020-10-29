



Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.









TEBRİKLERE PANDEMİ AYARI

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

O TABLONUN ÖZEL BİR ANLAMI VAR

Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında bulunan tablonun özel bir anlamı ve önemi var. Tabloda Erdoğan'ın göreve başladığı 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen törene katılan devlet başkanlarının imzası bulunuyor. O tablo her tebrik töreninde olduğu gibi bu yıl da Külliye'de yine Başkan Erdoğan'ın arkasındaki yerini aldı.







PROGRAMI SÜRÜYOR

Erdoğan son olarak Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.



