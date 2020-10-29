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    • 29.10.2020 13:18
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    Başkan Erdoğan nedeniyle 'de tebrikleri kabul etti

    Son dakika haberi... nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra 'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaşması dikkat çekti.



    Başkan Erdoğan, kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı sinde kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.




    TEBRİKLERE PANDEMİ AYARI
    Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Başkan Erdoğan'a tebriklerini iletti.

    O TABLONUN ÖZEL BİR ANLAMI VAR
    Başkan Erdoğan'ın tebrikleri kabul ettiği esnada arkasında bulunan tablonun özel bir anlamı ve önemi var. Tabloda Erdoğan'ın göreve başladığı 9 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen törene katılan devlet başkanlarının imzası bulunuyor. O tablo her tebrik töreninde olduğu gibi bu yıl da Külliye'de yine Başkan Erdoğan'ın arkasındaki yerini aldı.



    PROGRAMI SÜRÜYOR
    Erdoğan son olarak Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Sergisi açılışına katılacak.

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