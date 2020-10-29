



SÜĞLÜN: BİRKAÇ GÜNE AÇIKLARIZ

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktör Tamer Tuna ile karşılıklı yollarını ayırdıklarını ve net bir açıklama yayınladıklarını söyledi. Süğlün, "Biz Tamer Tuna hoca ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Bu durum Fenerbahçe maçı öncesi ya da başka bir maç öncesi de yaşanmış olabilirdi. Karar alındıysa önemi yok. Sonuçta biz bir teknik direktör netleştireceğiz. Birkaç gün içinde yeni teknik direktörümüzü açıklarız diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçına takımın başında bir hoca ile çıkacağız. En kötü ihtimalle bu hafta gelir, Fenerbahçe maçını tribünden izler, sonraki hafta ise takımının başında yer alır" dedi.