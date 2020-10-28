UZUNLU - KISALI KANDİL MESAJLARI

Hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde, Allah he rşeye yeter. Mevlit kandiliniz mübarek olsun

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. #MevlidKandili

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın Resulü;elinden,dilinden ve her halinden herkesin emin olduğu bir kişi olmuştur.Adaletsiz bir Müslümanlık bilincinin olamayacağını yaşayarak göstermiştir.İslam âleminin #MevlidKandili 'ni tebrik ediyor,bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Gönlü güzel insan her yeri güzelleştirir. Ve insan, yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. Güzelliklere çıksın yolunuz...

Elimden bir şey gelmiyor deme! Avuçlarında ne dualar gizlidir... Kandiliniz Mübarek Olsun...