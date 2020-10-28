Uzun-kısa, resimli, resimsiz Mevlid Kandili mesajları sayfamızda yer alıyor. Yakınlarına ve akrabalarına kandil iletileri yollayarak tebrik etmek isteyenler internette en hoş kandil iletileri araması yaparak değişik ve fotoğraflı kandil iletilerini arıyorlar. Haberimizde en hoş kandil iletilerini derledik. Mevlid Kandili iletileri SMS, Twitter, Facebook iletilerinde yer almaya başladı. Müslümanların aralarındaki bağı kuvvetlendirmede vesile olan Mevlid Kandili'nde sizler de sevdiğiniz kişilere hoş dileklerde bulunabilirsiniz. Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. İşte 28 Ekim Mevlid Kandili sözleri ve güzel dileklerin yer aldığı mesaj seçenekleri...
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UZUNLU - KISALI KANDİL MESAJLARI
Hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde, Allah he rşeye yeter. Mevlit kandiliniz mübarek olsun
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi. Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. #MevlidKandili
De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın Resulü;elinden,dilinden ve her halinden herkesin emin olduğu bir kişi olmuştur.Adaletsiz bir Müslümanlık bilincinin olamayacağını yaşayarak göstermiştir.İslam âleminin #MevlidKandili 'ni tebrik ediyor,bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Gönlü güzel insan her yeri güzelleştirir. Ve insan, yaşadığı yere göre değil, taşıdığı yüreğe göre yaşar. Güzelliklere çıksın yolunuz...
Elimden bir şey gelmiyor deme! Avuçlarında ne dualar gizlidir... Kandiliniz Mübarek Olsun...
Dilde zikir, yürekte şükür.. #MevlidKandili'miz mübarek olsun dostlar.
"Ben,beni seven ümmetimi almadan cennete girmem" diyen sevgili...
Umarım her bir adın,başka şefaat eyleye...
Rabbim şeffatine nail olan ümmetinden eylesin ....Hayırlı kandiller⚘
Duâ ile...
"Canını sıkma, zorluğun arkası kolaylıktır.
Her şeyin bir vakti ve takdiri vardır."
Mutlu ve huzurlu günler
Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.
Derdi Dünya olanın, dünya kadar derdi vardır. Yunus Emre... Kandiliniz mübarek olsun.
Beklemek hayatımızı heba eden bir hırsız. Beklentiye girmeden sevsek,beklemeden sevgiyi versek...
Beklememek ne büyük emek.! Mevlid Kandili
Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili'miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile #MevlidKandili
Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.
Mevlid Kandili, 'O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim
Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.
Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in, dünyaya teşriflerinin yıl dönümünde tüm İslam Alemi'nin Mevlid Kandili'ni kutlar, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını dilerim.
Allah'ım bu kutlu gece hürmetine, Benim dualarımı, bana dua edenlerin duasını, benden dua bekleyenlerin duasını ve Ümmeti Muhammedin dualarını kabul eyle.
Mevlid Kandili hürmetine herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam Şanlı Efendimize olsun. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun ... Hoş geldin Ey Şanlı Nebi.
Mevlid Kandili Hürmetine Herkesin gönlünde ki dualar kabul olsun salat ve selam şanlı efendimize olsun.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, kandilinizi kutlarım.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
"Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü'minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir." [Tevbe, 128]
Sen Güneş'sin
Sen Ay'sın
Sen Nûr üstüne Nûr'sun
Sen Süreyyâ ışığısın!
Ey Sevgili
Ey Rasûl!...
Mevlid kandil geceniz hayırlı ve bereketli olsun.
Kandil geceleri ve bayram sabahları, müminlerin baharıdır. Mevlid kandillimiz mübarek olsun. #Hayırlıkandiller. Bugün avuç içinde gizlediğimiz dualar şehitlerimiz, kaybettiğimiz yakınlarımız ve Aladağ'da yitirdiğimiz minik yavrularımız için. #MevlidKandili
Sabah Nur'unu onun çehresinden Aldı Gece ise karanlığı onun siyah saçlarından aldı O faziletler ve ulviyeti ile bütün Resullerden üstün oldu Soyu çok temiz şerefi pek yücedir Ve RABBİ onu huzuruna davet etti "Şüphesiz ki, Allah ve melekleri, Peygamber'e çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salevat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin."(Ahzab-56) "Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik."(Enbiya süresi-107).
Mevlid Kandili'nin milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğinin oluşmasına, ayrıca bütün dünyada barış ve huzurunun daim kılmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.
Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet"i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller..
Gelişiyle mazlumun yetimin yüzü güldü... Efendimizin Doğumu Mübarek Olsun!
Mübarek Kandilin, dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören, hürriyet ve memleket hasreti çeken bütün mazlumların kurtuluşuna vesile olması temennisiyle, İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum..
Mevlid Kandili, 'O'nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederim.
Bu mübarek gecede, toplum olarak büyük küçük demeden camileri doldurup, ibadetlerimizi en samimi bir niyetle ifa etmeliyiz. Böylesine mübarek gün ve gecelerin tüm mazlum coğrafyalara birlik ve beraberlik getirmesini temenni ederim. Tüm İslam aleminin Mevlit Kandili mübarek olsun.
Zulmün, cehaletin hüküm sürdüğü kapkaranlık dünyayı, gelişiyle bir güneş gibi aydınlatan efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) doğum günün kutlu olsun..
MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.
MEVLİD KANDİLİ AYETLERİ
Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah'in âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti ögreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmustur. Halbuki daha önce onlar apaçik bir sapiklik içinde idiler. " (Âl-i Imrân, 164)
" Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarici olarak gönderdik; fakat insanlarin çogu bilmezler." (Sebe, 28)
"Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 107)
"Andolsun, Allah'in rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavusmayi umanlar için ve Allah'i çok ananlar için güzel bir örnek vardir." (Ahzâb, 21)
"De ki: Allah'i seviyorsaniz bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarinizi bagislasin..." (Âl-i Imrân, 31)
MEVLİD KANDİLİ FAZİLETİ
Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.
Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.
İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.