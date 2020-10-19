İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti ve FETÖ arasındaki işbirliğini gözler önüne seren, ihbar niteliğinde açıklamalarda bulundu.



FETÖ'CÜ ALTAYLI'DAN İP'LİLERE 'SOKAĞA DÖKÜLÜN' ÇAĞRISI

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu öne süren Özdağ, Enver Altaylı'nın İYİ Parti kurulmadan önce "parti kurmak yerine sokağa dökülün" dediğini anlattı.

AKŞENER'İN KAVUNCU'DAN HABERİ VAR!

Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de hakkında FETÖ iddiaları bulunan Buğra Kavuncu'dan haberdar olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" açıklamasında bulundu.



"KENDİSİNE FETÖ'CÜ DİYEN GAZETECİYE ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA UZLAŞALIM DEDİ"

Katıldığı canlı yayında ihbar niteliğinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Buğra Kavuncu, bağlantılarını açıklayan ve kendisine FETÖ'cü diyen bir gazeteciye önce dava açtı, sonrasında ise 'uzlaşalım' diyerek sürecin mahkemeye yansımasını istemedi" ifadelerini kullandı.

