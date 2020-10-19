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    • 19.10.2020 23:07
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    Ümit Özdağ'dan İYİ Parti- bağlantısını kanıtlar nitelikte açıklama

    İYİ , özel bir TV kanalının canlı yayınında ihbar niteliğinde açıklamalarda bulundu.  tutuklusu 'nın İYİ Parti kurulmadan önce “parti kurmak yerine sokağa dökülün” dediğini anlatan Özdağ, İYİ Başkanı ’nun Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu ve Kavuncu'nun da FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

    İYİ , katıldığı televizyon programında İYİ Parti ve arasındaki işbirliğini gözler önüne seren, ihbar niteliğinde açıklamalarda bulundu.

    FETÖ'CÜ ALTAYLI'DAN İP'LİLERE 'SOKAĞA DÖKÜLÜN' ÇAĞRISI
    İYİ Başkanı 'nun FETÖ'den tutuklu 'nın yeğeni olduğunu öne süren Özdağ, Enver Altaylı'nın İYİ Parti kurulmadan önce "parti kurmak yerine sokağa dökülün" dediğini anlattı.

    AKŞENER'İN KAVUNCU'DAN HABERİ VAR!
    Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı 'in de hakkında FETÖ iddiaları bulunan Buğra Kavuncu'dan haberdar olduğunu ifade ederek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" açıklamasında bulundu.

    "KENDİSİNE FETÖ'CÜ DİYEN GAZETECİYE ÖNCE DAVA AÇTI, SONRA UZLAŞALIM DEDİ"
    Katıldığı canlı yayında ihbar niteliğinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, "Buğra Kavuncu, bağlantılarını açıklayan ve kendisine FETÖ'cü diyen bir gazeteciye önce dava açtı, sonrasında ise 'uzlaşalım' diyerek sürecin mahkemeye yansımasını istemedi" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Ümit Özdağ'dan İYİ Parti-FETÖ bağlantısını kanıtlar nitelikte açıklama