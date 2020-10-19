"İstanbul'da toplu taşımada çekilen görüntü endişe yarattı. Fiziksel mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde, salgının pik dönemindeyken yurttaşların adeta balık istifi yolculuk yaptığı fotoğraflar görenleri paniğe sevk etti.

Koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. Vaka ve hasta sayısında hükûmetin ayrıma gitmesine rağmen hasta sayısı günlük 2 bine yaklaştı. Hastaların büyük çoğunluğunun İstanbul'da görüldüğü de konuşulanlar arasında.

Okulların yüz yüze eğitime yeniden başlamasının gündeme geldiği bugünlerde İstanbul'daki toplu taşıma görüntüleri endişe yarattı. Metroda çekilen bir fotoğraf, Türkiye'nin Wuhan'ı olarak adlandırılan İstanbul'da fiziksel mesafenin hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor."