Söz konusu haber sosyal medyada çok konuşulurken, Halk TV, Ekrem İmamoğlu'nu oldukça sert eleştiren haberine müdahale etti. Mezkur haber sitesi, "Türkiye'nin Wuhan'ı bu halde" başlıklı haberini belli bir süre sonra "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" haline çevirdi.

HALK TV, CANAN KAFTANCIOĞLU'NU ELEŞTİREN HABERİ SİLMİŞTİ!

Halk TV, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı iddialarını kabul eden paylaşımda bulunduğuna yönelik haberini silmişti.

Canan Kaftancıoğlu, 24 Nisan 2012 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Türkiye'yi hedef alarak, "Tarihte bugün: Ermeni Soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. 19.15'te" ifadelerini kullandı.

HALK TV: CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARINI KABUL EDEN TWEET

Halk TV, 13 Ocak 2018 tarihinde Canan Kaftancıoğlu'nun söz konusu paylaşımını eleştirdi ve "Canan Kaftancıoğlu'ndan Ermeni Soykırımı iddialarını kabul eden tweet!" başlıklı haber yayınladı. Halk TV, resmi Twitter hesabından söz konusu haberi de paylaştı.

HALK TV HABERİ VE TWWETİ, CANAN KAFTANCIOĞLU DA TWEETİ SİLDİ