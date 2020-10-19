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    • 19.10.2020 23:56
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    11 hakim ve savcıya ihracı! İşte isimleri...

    Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. İşte o isimler...

    Halit Turan
    11 hakim ve savcının isimleri deşifre oldu

    Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. , meslekten çıkarılan 4 kişinin yeniden inceleme talebini de reddetti.

    KARAR VERİLDİ
    Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

    Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

    YENİDEN İNCELEME TALEBİNE RET
    İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında HSK'ya ulaşan ihbarlar, ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler bulunduğu öğrenildi. Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini geri çevirdi.

    İSİMLERİ DEŞİFRE OLDU
    Meslekten ihraçları karar verilen isimlerin ünvanları ve görev yerleri şöyle:

    - Yargıtay
    - Tarsus
    - Emirdağ
    - Ankara
    - Konya
    - Kocaeli
    - Kocaeli
    - Bursa
    - Nevşehir
    - Çal
    - Kırıkkale

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