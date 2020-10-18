2 KASIM'DA ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler üniversitelerin açılış tarihine çevrildi. Ancak YÖK tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi.