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    • 18.10.2020 19:20
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    'de oy verme işlemi sona erdi! son düzlükte...

    Kuzey Cumhuriyeti'nde () cumhurbaşkanlığı seçiminin u için oy verme işlemi sona erdi. Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanı adayı oy soyımında önde gidiyor.

    AA
    Sandıklar kapandı

    Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de tamamlandı ve oy sayımına başlandı.

    TATAR SON DÜZLÜKTE

    cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.

    KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin unda, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı yarıştı.

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    11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

    KKTC'de radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

    'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

    YSK'den yapılan açıklamada, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 61,03 olduğu belirtilmişti.

    Kayıtlı 199 bin 29 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

    halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

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    Haberler Güncel KKTC'de oy verme işlemi sona erdi! Ersin Tatar son düzlükte...