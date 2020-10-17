AssisTT’den 5 bin kişiye iş imkanı! İŞKUR - AssisTT kariyer başvusu nasıl yapılır?

Mart ayından bu yana 3 bin 400 kişiyi işe alan AssisTT, 2020 sonuna kadar ise 16 farklı ilde 1.600 kişiye daha istihdam sağlamayı hedefliyor. AssisTT'den 5 bin kişiye iş imkanı için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hangi iller için iş ilanının olduğunu ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ederek araştırıyor. AssisTT kariyer başvusu ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer alıyor.