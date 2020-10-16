Gazi Cengiz Erduran 1 milyon 680 bin liralık tazminatı kabul etmedi: "Bu para çok, devletimin parasına el uzatamam"





Rakamı duyunca tazminattan vazgeçen Erduran "Biz devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım" açıklamasını yaptı. Bir kez daha kalpleri kazandı.