Gazi Cengiz Erduran 1 milyon 680 bin liralık tazminatı kabul etmedi: "Bu para çok, devletimin parasına el uzatamam"

Gazi Uzman Çavuş Cengiz Erduran, vicdanının sesini dinledi. Mahkemenin kendisine ödenmesini istediği 1.7 milyon lirayı kabul etmedi.
CÜZDAN DEĞİL VİCDAN HESABI
Ağrı'da görevli Uzman Çavuş Cengiz Erduran, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda yaralandı. 2017'de 120 bin TL talepli maddi-manevi tazminat davası açtı.
Mahkeme, gaziye 1 milyon 679 bin 866 lira 71 kuruş ödenmesini kararlaştırdı.
Rakamı duyunca tazminattan vazgeçen Erduran "Biz devletimizin malına, parasına dokunulmayacağı bir görüşle eğitildik. Hiç pişman değilim, aynı şey olsa yine aynısını yaparım" açıklamasını yaptı. Bir kez daha kalpleri kazandı.