Seçim sürecinde Trabzon'un eksiklerini tek tek tespit eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, göreve gelir gelmez projelerini hayata geçirme noktasında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Zorluoğlu, bulduğu her fırsatta ise Trabzonlu vatandaşlarla bir araya geliyor. Bir bakıyorsunuz esnafları çat kapı ziyaret ediyor çayını içiyor, bir bakıyorsunuz belediye binasının önünde banka oturmuş vatandaşlarla sohbet ediyor. Trabzonlular da kendileri ile sürekli olarak iletişim halinde olan ulaşılabilir bir başkanları olmasından son derece memnuniyet duyuyor.
ÖRNEK GÖSTERİLİYOR
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Coronavirüs salgını sürecinde yaptığı çalışmalarla da örnek gösteriliyor. Pandeminin başladığı ilk günden itibaren dezenfeksiyon ve temizleme çalışmalarına gece gündüz demeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini de yoğun olarak sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yürütülen çalışmaların son durumları ve planlanan projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalar yaptı.
OTOGAR ŞEHRE AYRI BİR GÖRÜNÜM KAZANDIRACAK
Seçim çalışmaları sırasında kendisine gelen şikayetlerin başında otogar konusunun bulunduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, "Trabzon'un kanayan yarası haline gelen, bizim de çok önem verdiğimiz otogar projesinin ihalesi 18 Ağustos tarihinde yapıldı. Fiyat bakımından en avantajlı teklifi sunan firma birinci oldu. Trabzon için çok önemli ve o bölgeye değer katacak bir proje. Trabzon'umuzun çok uzun yıllardır beklediği yeni otogar, son derece modern ve aynı zamanda bir eser olarak da adeta şehre apayrı bir görünüm kazandıracak" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE 2'NCİSİ TRABZON'DA YAPILACAK
Seçim döneminde vadettikleri Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Sporda Performans Ölçüm ve Yetenek Merkezi, şu anda sadece Ankara Pursaklar'da var. 2'ncisi Trabzon'da yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Sanayi Bakanlığımızdan ödenekleri aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de ödenek ayırdık. Hem yapımı hem de donanım tefrişi ile alakalı bir sorunumuz yok. İhalesi gerçekleştirildi, Trabzon'daki mevcut TOHM binasının hemen yanında yeni bir eklenti olarak yapıyoruz. Kamuoyunda çok bilinmiyor ama burası özellikle sporcuların sağlık kontrolünden geçirildiği yer olacak. Trabzon gibi bir şehirde bütün sporcuların performanslarını ölçüp kayıt altına alabilecek verilerin elde edilebileceği çok önemli bir merkez olacak. Orada çalışacak personeli de belirledik ve Ankara'da altı ay sürecek bir kursa göndereceğiz" dedi.
MİLLET BAHÇESİ'NE BUZ PATENİ PİSTİ YAPACAĞIZ
Trabzon'da yapımı devam eden millet bahçeleri ile ilgili de açıklama yapan Başkan Zorluoğlu, "Şehrimize çok önemli millet bahçeleri kazandırıyoruz. Akçaabat Millet Bahçesi'ni geçtiğimiz aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle iştirak ettiği açılışla hizmete aldık. Vakfıkebir'de çok güzel bir millet bahçesi çalışması var. Ortahisar Hüseyin Avni Aker'de yapılan Millet Bahçesi'nde Büyükşehir Belediyesi olarak ilavelerimiz oldu. Proje içerisine kapalı otopark koyduk. Biz Ortahisar ilçesindeki Millet Bahçesi'nin yaşayan bir park olmasını çok arzu ediyoruz. Bu nedenle Trabzon'da hiç olmayan buz pateni pisti koyduk. Yapımını biz gerçekleştiriyoruz. 400 metrekare alanda sentetik buz pateni pisti de proje ile birlikte tamamlanmış olacak. Yine 650 metrekare alanda kaykay pisti yapacağız. Millet Bahçesi'nin 2'nci etabını oluşturan Orman Bölge Müdürlüğüne ait lojmanlarla ilgili de yoğun mesai harcadık. Tüm daireler boşaldığında Büyükşehir Belediyesi olarak 6 dönümlük alandaki lojmanları yıkacağız ve parkımızın devamı şeklinde şehrimize kazandıracağız. Numune Hastanesinin karşısındaki eski binaları da geçtiğimiz günlerde şehrimize gelen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza gösterdik. Kamulaştırma noktasında gereken talimatı verdi. TOKİ ile bir protokol imzaladık. Kamulaştırmasını biz yapacağız, yıkımını gerçekleştireceğiz ve o alanı parka kazandırmış olacağız. Parkın deniz tarafından önü açılmış olacak" şeklinde konuştu.
UZUNGÖL'DE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK
Sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin sayılı turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bir doğa harikası olan Uzungöl'de çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Uzungöl'ün etrafında yeşil alan çalışması, kaldırımların yeniden kaplanması ve korkuluk çalışmaları yapılmaktadır. 2'nci etabı daha büyük bir proje olacak. 2'nci etabı ile ilgili de proje çalışması tamamlanmak üzere. Onu da ihaleye çıktığımızda gölün etrafında çok daha geniş yeşil alanlar oluşturmuş olacağız. İşgaller ortadan kalkmış olacak. İnsanların gelip rahatlıkla gezebilecekleri mekanlar oluşturacağız. 2'nci etap tamamlandığında muhteşem bir alana kavuşmuş olacağız. Orada Büyükşehir Belediyesi olarak da bir yer kiraladık. Tahsisi için bakanlığa yazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Uzungöl'de orada var olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
ORTAHİSAR'DA ALTYAPI SORUNU KALMAYACAK
Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından Ortahisar ilçesinde çok önemli bir proje yapıldığını da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Çok büyük bir proje olan Ortahisar içme suyu şebekesinin değiştirilmesi projesine başlamış bulunmaktayız. 565 kilometre bir içme suyu hattı tamamen değişecek. Biz tabi bunu sadece bir içme suyu projesi olarak değil aynı zamanda bir fırsat olarak görüyoruz. Beraberinde 100 milyon liralık yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ihalesini de yaptık. Yani eş zamanlı olarak bir taraftan içme suyu işi yapılırken, bir taraftan gerekli yerlerde kanalizasyon ve yağmur suyu eksiklerini gideriyoruz. Ayrıca akıllı şehir uygulamaları kapsamında telekomünikasyon altyapısı oluşturuyoruz.
ŞEHİRLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ
Yani 400 kilometre civarında fiber optik hat döşeyecek şekilde kanallarımızı oluşturuyoruz. Proje tamamlandığında Trabzon'un merkezinde artık çok uzun yıllar bir içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu sorunu kalmayacak" dedi. Şehrin uğrak yerlerinden olan Ganita- Faroz arasında düzenleme çalışması yapacaklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, "Ganita- Faroz arası düzenleme çalışmasına çok önem veriyoruz. Ganita bu şehrin önemli uğrak yerlerinden bir tanesiydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita'yı yeniden şehirle buluşturmak istiyoruz. Ganita'danFaroz'a kadar ilk etap olarak sahil düzenleme projemizi tamamladık, ekim ayı içerisinde ihale günü alacağız. Ganita'yı Meydan'dan en kolay şekilde denize ulaşılabilecek nokta olarak yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKTI
Trabzon'un Meydan bölgesini yeni bir görüntüye kavuşturan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Meydan civarında yaptığımız Cephe Sağlıklaştırma Projesinde %90 seviyesine geldik. İlk başlarda renklerle ilgili şehirde tereddütler oluşsa da geldiğimiz noktada özellikle Trabzon sarısının Meydan'a çok yakıştığını sıklıkla duyuyoruz. Meydanın etrafındaki 45 tane yapı elden geçmiş oldu, tabela ve görüntü kirliliği bütünüyle ortadan kalktı. Meydan bölgesindeki 45 binada ticaret yapan esnaflarımıza da bina sahiplerine de gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TRABZON'A ÇOK YAKIŞACAK
Çömlekçi kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Çömlekçi Mahallesi için 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi yapıldı, iş teslimi ve yer teslimi yapıldı. Çömlekçi'nin yeni yüzüne birkaç sene içerisinde kavuşacağız. Ve bu proje tamamlandığında Trabzon'a çok yakışacak. Devamındaki yıkımları ve kamulaştırma işlemlerini de sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.