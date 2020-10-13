UZUNGÖL'DE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

Sadece Trabzon'un değil Türkiye'nin sayılı turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Bir doğa harikası olan Uzungöl'de çevre düzenlemesi çalışmalarına başladık. Uzungöl'ün etrafında yeşil alan çalışması, kaldırımların yeniden kaplanması ve korkuluk çalışmaları yapılmaktadır. 2'nci etabı daha büyük bir proje olacak. 2'nci etabı ile ilgili de proje çalışması tamamlanmak üzere. Onu da ihaleye çıktığımızda gölün etrafında çok daha geniş yeşil alanlar oluşturmuş olacağız. İşgaller ortadan kalkmış olacak. İnsanların gelip rahatlıkla gezebilecekleri mekanlar oluşturacağız. 2'nci etap tamamlandığında muhteşem bir alana kavuşmuş olacağız. Orada Büyükşehir Belediyesi olarak da bir yer kiraladık. Tahsisi için bakanlığa yazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Uzungöl'de orada var olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAHİSAR'DA ALTYAPI SORUNU KALMAYACAK

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) tarafından Ortahisar ilçesinde çok önemli bir proje yapıldığını da ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Çok büyük bir proje olan Ortahisar içme suyu şebekesinin değiştirilmesi projesine başlamış bulunmaktayız. 565 kilometre bir içme suyu hattı tamamen değişecek. Biz tabi bunu sadece bir içme suyu projesi olarak değil aynı zamanda bir fırsat olarak görüyoruz. Beraberinde 100 milyon liralık yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ihalesini de yaptık. Yani eş zamanlı olarak bir taraftan içme suyu işi yapılırken, bir taraftan gerekli yerlerde kanalizasyon ve yağmur suyu eksiklerini gideriyoruz. Ayrıca akıllı şehir uygulamaları kapsamında telekomünikasyon altyapısı oluşturuyoruz.

ŞEHİRLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

Yani 400 kilometre civarında fiber optik hat döşeyecek şekilde kanallarımızı oluşturuyoruz. Proje tamamlandığında Trabzon'un merkezinde artık çok uzun yıllar bir içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu sorunu kalmayacak" dedi. Şehrin uğrak yerlerinden olan Ganita- Faroz arasında düzenleme çalışması yapacaklarını da belirten Başkan Zorluoğlu, "Ganita- Faroz arası düzenleme çalışmasına çok önem veriyoruz. Ganita bu şehrin önemli uğrak yerlerinden bir tanesiydi. Uzun zamandır biraz atıl kaldı. Ganita'yı yeniden şehirle buluşturmak istiyoruz. Ganita'danFaroz'a kadar ilk etap olarak sahil düzenleme projemizi tamamladık, ekim ayı içerisinde ihale günü alacağız. Ganita'yı Meydan'dan en kolay şekilde denize ulaşılabilecek nokta olarak yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ ORTADAN KALKTI

Trabzon'un Meydan bölgesini yeni bir görüntüye kavuşturan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, "Meydan civarında yaptığımız Cephe Sağlıklaştırma Projesinde %90 seviyesine geldik. İlk başlarda renklerle ilgili şehirde tereddütler oluşsa da geldiğimiz noktada özellikle Trabzon sarısının Meydan'a çok yakıştığını sıklıkla duyuyoruz. Meydanın etrafındaki 45 tane yapı elden geçmiş oldu, tabela ve görüntü kirliliği bütünüyle ortadan kalktı. Meydan bölgesindeki 45 binada ticaret yapan esnaflarımıza da bina sahiplerine de gösterdikleri sabır nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TRABZON'A ÇOK YAKIŞACAK

Çömlekçi kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Başkan Zorluoğlu, "Çömlekçi Mahallesi için 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi yapıldı, iş teslimi ve yer teslimi yapıldı. Çömlekçi'nin yeni yüzüne birkaç sene içerisinde kavuşacağız. Ve bu proje tamamlandığında Trabzon'a çok yakışacak. Devamındaki yıkımları ve kamulaştırma işlemlerini de sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.