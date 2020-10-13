



BU SAÇMA VE UCUZ TROLLÜĞE AYM DUR DEMELİ!

AK Parti Grup Başkanvekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, söz konusu paylaşımla ilgili, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir! AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız! Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?! Bu ne saçmalık, kendinize gelin!" ifadelerini kullandı.









"VESAYETÇİ AYM, MİT TIRLARI KUMPASÇILARINI KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜ"

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" ifadeleriyle paylaştığı skandal tweete sosyal medya kullanıcılarının da tepkisi gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Eskiden Genelkurmay'ın ışıkları yanar yönetime el konulur, post-modern şekilde demokrasiye rot balans ayarı verilir yada e-muhtıralar yayınlanırdı. Şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor. Vesayetçi AYM, MİT tırları kumpasçılarını kurtarma derdine düştü." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.