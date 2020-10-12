Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli lityum üretiminin yıl sonunda başlayacağını bildirdi.





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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bordan lityum üretim atağımızı başlattık. Yerli üretim lityum, elektrikli otomobillerde, telefonlarda ve tabletlerdeki bataryalarda kullanılacak. Yıl sonunda üretime başlayacağız." ifadesini kullandı.



