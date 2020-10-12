Instagram hikaye neden görünmüyor sorusu kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan sorunlar kullanıcılar tarafından merakla araştırılıyor. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi beklenirken konu hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Instagram keşfet neden açılmıyor? Hikayeme bakanları göremiyorum sorunu nedir? İşte detaylar...
INSTAGRAM HİKAYE NEDEN GÖRÜNMÜYOR?
Kullanıcılar Instagram'da hikayeye bakanları ve keşfet bölümünün açılmadığı bilgisini paylaşıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar hikayeye bakanları görme ve keşfet bölümüne girememe gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.
INSTAGRAM HAKKINDA
Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.