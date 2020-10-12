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    • 12.10.2020 16:35
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    'li Büyükşehir Belediye Başkanı 'ten iyi haber! 35 gün sonra uyandırıldı

    Bir ayı aşkın süredir tedavisi gören 'li Büyükşehir Belediye Başkanı , 35 gün aradan sonra makineden çıkarılarak uyandırıldı.

    CHP'li Böcek'ten iyi haber! 35 gün sonra ilk kez...

    tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda uyutulan Büyükşehir Belediye Başkanı , akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü. Yoğun uygulanan tedavilere olumlu cevap veren Başkan Böcek, bugün makineden çıkartılıp uyandırıldı.

    7 Eylül'den bugüne kadar uyutulan Başkan Böcek, 35 gün sonra doktorların uyarılarına tepki verdi. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Başkan Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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