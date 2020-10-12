Türkiye'de, Coronavirüs'e karşı destan yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeleyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Havaların serinlemesiyle birlikte kritik döneme girildiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki 3-4 ayın önemli olduğunu açıkladı. Milli aşıyla ilgili ise "Salı günü insan üzerine uygulanacak ilk aşının bin dozluk üretimi tamamlanacak. Aşı, 2 hafta sonra gönüllü 44 kişi üzerinde uygulanmaya başlanacak" ifadesini kullandı. Ayın 15'inden sonra semptom göstermeyen hasta sayısının da açıklanacağını aktardı.

YENİ VAKA SAYISI 1502

Türkiye'de son 24 saatte 109 bin 301 Covid-19 testi yapıldı, 1502 kişiye hastalık tanısı konuldu. 59 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 837'ye yükseldi.

GÖZYAŞLARI SEL ORDU

Ordu'da Tarık Kul (28), 2.5 ay önce evlendi. Davetiyesine 'Sağlığımız için maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım' yazarak herkesi uyarmak istedi. Ancak geçen hafta yakalandığı COVİD-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Acılı babası Hüseyin Kul, "Temmuz'da düğününü yaptık, elinin kınası daha solmadı. Allah bu virüs iletini, milletin başından defeder inşallah. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

YASEMİNİ DİNLEYİN

Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Yasemin Doğan, Coronavirüs ile canı pahasına mücadele etti. 10 Eylül'de kendisinin de enfekte olduğunu öğrendi. Hastalığı atlatan başarılı doktor, görevinin başına geçti. Herkesi, maske ve mesafe kuralına uymaya davet etti.

ÖLÜMÜNE EĞLENCE

Eğlence mekanları, menülerine Coronavirüs'ü de dahil etti! Yasak olmasına rağmen maskesiz ve mesafesiz eğlencelerin sonu gelmedi. İstanbul Şişli'- deki bir gece kulübünde misafirler dansözle göbek atıp virüsü davet etti!

DUALARINIZLA İYİLEŞTİM

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, iki ay önce Coronavirüs'e yakalandı. Sevenlerinin duası ile hastalığı atlattı. Dün, atv'de yayınlanan programında "Benim için dua edenlerin gücünü hissettim" ifadelerini kullandı. Kendisine 'Öl' diyenlere ise ders gibi bir cevap yolladı: Ölmemi arzu edenlere hakkımı helal ettim. Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız?

YOĞUN BAKIN!

Konya'da Muhammet Berk Gavgalı (20), 2 Eylül'de COVİD- 19'a yakalandı. 4 gün yoğun bakımda kaldı. Yaşadıklarını şöyle anlattı: Bana bulaşmaz diye düşündüm. Ciğerlerim hala iyileşmedi. Virüs sağlıklı insanlara da ciddi zararlar veriyor.