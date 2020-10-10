Coronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. Hayatımıza maske ve sosyal mesafe girdi. Aylarca evlerinde karantinada kalan vatandaşlar, virüsten korunmak için sosyal hayatla bağını kesti. Coronavirüs'e karşı verilen mücadele, ruh sağlığını da olumsuz etkiledi. Sonbahar depresyonu gitti, yerine Covid-19 depresyonu geldi...
Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, salgının ruhumuza da zarar verdiğini söyledi. "Aşıyı bulsak da Coronavirüs'ün ruhumuzda yarattığı tahribatın etkisi bir yıl daha devam edecek" dedi. Virüsün bulaşma riski ile tokalaşmayı, sarılmayı ve öpmeyi unuttuğumuzu belirten Prof. Dr. Verimli bu durumun halk arasında sevgi hormonu ve aşk hormonu olarak bilinen 'oksitosinin' salgılanmasını durdurduğunu sözlerine ekledi.
GÜL KİREKLO
DEPRESYONDAN KORUYACAK REÇETE:
Doğada zaman geçirin.
Hayal kurun.
Geçici bir süreç olduğunu, bütün dünyanın bununla mücadele ettiğini unutmayın.
Sanatla uğraşın, müzik dinleyin.
Aileleriniz ile sıkı ilişkiler kurun. Çünkü bu da oksitosin hormonunu artırır.
POZİTİF GELİŞME
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Adana'ya gitti. COVİD-19'a karşı alınan tedbirleri değerlendirdi. Son birkaç haftada alınan önlemler sayesinde salgının hızının kesildiğini söyledi. Şöyle devam etti:
Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını görüyoruz.
Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık.
Büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı, bu yaş grubunun nüfusa oranından yüzde 50 fazla.
Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu takibini en iyi yapan ülkelerden biri.
EN BABA ÖZLEM
Kahramanmaraş Elbistan'da yaşayan Levent Kekeç bir hafta önce Coronavirüs'e yakalandı. Evinde karantinaya alındı. 1 yaşındaki oğlu Mehmet Ege'den ayrı kaldı. Oğluyla odasındaki kapı camının arkasından konuşup hasret gidermeye çalıştı. Bir an önce sağlığına kavuşup oğlu ve eşi Zehra'ya sarılmak istediğini açıkladı.
İHMALE GELİN
Vatandaşlar, Coronavirüs'e aldırmadı. Herkesin hayatını tehlikeye attı. Bursa'da testi pozitif çıkan bir vaka, kuaförde düğün hazırlığı yaparken yakalandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, "Düğünü erteletip, damadı İstanbul'a yolladık. Birçok kişiye bulaşmasını önledik" açıklaması yaptı.
HAKKINI YEDİRMEDİ!
Bursa'da bir restoran sahibi, COVİD-19 salgını sürecinde 23 bin liralık dükkan kirasını ödeyemedi. Ücretin düşürülmesi için mahkemeye gitti. Hakim emsal bir karar verdi.
Davacıyı haklı bularak kirasını 11 bin 500 TL'ye indirdi. Restoran sahibi, kirayı yarı oranda ödeyeceğini söyledi.
KILIÇ POZİTİF ÇIKTI
Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kılıç, "Çok şükür genel durumum iyi. Tedavim evde devam ediyor. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızı beklerim" dedi.