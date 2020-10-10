Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli, salgının ruhumuza da zarar verdiğini söyledi. "Aşıyı bulsak da Coronavirüs'ün ruhumuzda yarattığı tahribatın etkisi bir yıl daha devam edecek" dedi. Virüsün bulaşma riski ile tokalaşmayı, sarılmayı ve öpmeyi unuttuğumuzu belirten Prof. Dr. Verimli bu durumun halk arasında sevgi hormonu ve aşk hormonu olarak bilinen 'oksitosinin' salgılanmasını durdurduğunu sözlerine ekledi.

GÜL KİREKLO

DEPRESYONDAN KORUYACAK REÇETE:

Doğada zaman geçirin.

Hayal kurun.

Geçici bir süreç olduğunu, bütün dünyanın bununla mücadele ettiğini unutmayın.

Sanatla uğraşın, müzik dinleyin.

Aileleriniz ile sıkı ilişkiler kurun. Çünkü bu da oksitosin hormonunu artırır.