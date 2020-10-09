Irak'ın başkenti Bağdat'ta ordu ve diğer güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiği iddia edildi.

Ülkedeki bazı güvenlik kaynakları, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla ordu ve diğer tüm güvenlik birimlerine "kırmızı alarm" verildiğini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan Başbakanlık Askeri Sözcüsü Yahya Resul, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Başkentte güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu kaydeden Resul, güvenlik güçlerine verilen alarmın günlük rutin bir eylem olduğunu ifade etti.