





HTSO BAŞKANI AKYÜREK: İHRACAT YÜZDE 30 ARTTI

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Ardahan'daki Aktaş Gümrük Kapısı'nın kapatılması nedeniyle Sarp'da yoğunluğun arttığını belirterek, "Aslında TIR kuyruğunu görünce mutlu oluyorum. İşimiz var, ihracatımız devam ediyor anlamına geliyor. Pandemi döneminde ihracatta ve lojistikte büyük bir artış var. Tedarik zincirinin hükümet kararıyla kesilmemesi ihracatımızı Kafkasya, Türki Cumhuriyetler olmak üzere Rusya'ya kadar önemli oranda artırmış bulunmaktadır. Bu sebeple TIR kuyruğu da oluşuyor. Aslında TIR kuyruğu iş demektir. Biz TIR kuyruğu gördüğümüzde mutlu oluyoruz, ihracatta artış anlamına geliyor. Sarp Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş çıkışlara baktığımız zaman günlük 650 civarında Türkiye'ye TIR girişi var, 550 civarında da çıkış var. Pandemi öncesinde bu rakam 400- 450 civarındaydı. İhracatta ilk sıralarda ağırlıkta yapı malzemesi, tekstil ve yaş sebze meyve ihracatımız var. Pandeminin ağırlıklı olarak etkili olduğu nisan ayından bu döneme kadar ki zamanı bir önceki yılla değerlendirdiğimizde ihracat ve lojistikte yüzde 30 artış yaşandı" dedi.