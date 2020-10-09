Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Lacivert dergisine bir röportaj verdi. Emine Erdoğan, bu röportajda gazeteci-yazar merhume Şule Yüksel Şenler hakkında da çok önemli açıklamalar yaptı. Şunları söyledi: Şule abla, tesettürün özgürleşmesinde büyük bir misyon yüklendi. Kadınların kalıpların kurbanı olmadan, kendi ilkelerinden ödün vermeden var olabileceklerini gösterdi. Bir anlamda özgürlüğü yeniden tanımladı. İslam'la özgürleşti ve özgürleştirdi. O her daim, İslam'ın kadına verdiği hakları topluma hatırlatmayı kendine vazife gördü. Hem giyim tarzından hem de cesur mücadelesinden çok etkilendim.