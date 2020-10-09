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    • 09.10.2020 Gazete
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    Emine Erdoğan, 'i 'ne anlattı: Özgürlüğü yeniden tanımladı

    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, gazeteci-yazar 'i 'ne anlattı: Kadınların kendi ilkelerinden ödün vermeden var olabileceklerini gösterdi.

    Özgürlüğü yeniden tanımladı
    Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, ne bir röportaj verdi. Emine Erdoğan, bu röportajda gazeteci-yazar merhume hakkında da çok önemli açıklamalar yaptı. Şunları söyledi: Şule abla, tesettürün özgürleşmesinde büyük bir misyon yüklendi. Kadınların kalıpların kurbanı olmadan, kendi ilkelerinden ödün vermeden var olabileceklerini gösterdi. Bir anlamda özgürlüğü yeniden tanımladı. İslam'la özgürleşti ve özgürleştirdi. O her daim, İslam'ın kadına verdiği hakları topluma hatırlatmayı kendine vazife gördü. Hem giyim tarzından hem de cesur mücadelesinden çok etkilendim.

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'i Lacivert Dergisi'ne anlattı: Özgürlüğü yeniden tanımladı