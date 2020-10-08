İmamoğlu ile ödül törenlerinde boy gösteren ve kutsanan ismin birkaç yıl öncesine kadar inşaatlarda kalfalık yaptıktan sonra inşaat malzemeleri temin etmeye başlayan ve bu sektörde "Kalfa Adem" olarak bilinen Adem Soytekin çıktı! İşte Soytekin'in mucizevi değişimi…

