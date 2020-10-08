Bugün seçim olsa kimse oy verirsiniz? İşte son seçim anketi ve oranlar

Seçim anketi sonuçlarını bugünkü köşesinde okurları ile paylaşan Mahmut Övür BETİMAR'ın çalışmasını paylaştı. Buna göre son seçim anketi muhalefete zaten yerlerde olan inancın daha da dip yaptığını gösterdi. Çarpıcı anket sonuçları muhalefet partilerine olan güvenin, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi ve atılımcı olabilme konusundaki inancın neredeyse tamamen yok olduğunu ortaya koydu.





İşte Övür'ün yazısında yer verdiği son seçim anketi ve sonuçları;



"Betimar Araştırma şirketinin 23-26 Eylül arasını kapsayan bir kamuoyu araştırması var. 26 ilde 3094 kişiyle yapılan araştırmada ilk olarak şu sorulmuş "Mevcut AK Parti hükümetinin Türkiye'nin gündemini oluşturan sorunları çözebileceğine inanıyor musunuz?" sorusu sorulmuş.

Evet diyenlerin oranı yüzde 48.7. Hayır yüzde 42.3. Kararsızların oranı ise yüzde 9.