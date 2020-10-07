Pandemi kafesi! Dünyadan ve ülkemizden koronavirüs manzaraları

Coronavirüs salgını hayatımızı değiştirdi. Sivas'ta bir kafe işletmecisi masaları 'sosyal mesafeye' uygun düzenledi. Kafeye gidenler, cam fanuslar içinde oturup muhabbet etti. İşletmeci Yunus Yıldız, "Hastalığın bulaşmasını böyle engelliyoruz. Müşteri de memnun" dedi.

GÜNDEM'İ VİRÜS

Elazığ'da Günbalı köyü muhtarı Özcan Gündem, COVİD-19 ile mücadeleyi ciddiye aldı. 227 nüfuslu köyde her evi tek tek dolaşarak vatandaşların ateşine baktı. "Tarlara bile gidip kontrol yapıyorum. Olumsuz bir durum olursa yetkililere bilgi veriyorum" açıklamasını yaptı.

GÖZ GÖRE GÖRE

İstanbul'da Beyoğlu'nda Coronavirüs testi pozitif çıkan M.Ö, karantina kurallarına uymadı. Gözlerindeki kızarıklık nedeniyle hastaneye gidince ortalık karıştı! Doktor, hastaya en kısa sürede evine gitmesi gerektiğini açıkladı. Muayene olamayan M.Ö. ise doktorla tartışmaya başladı. Bunun üzerine hastaneye giden sağlık ekipleri hastayı evine bıraktı.

9 CANLI CORONA!

Japonya'daki Kyoto Prefectural Üniversitesi Tıp Fakültesi, Coronavirüs'ü araştırdı. COVİD-19'un insan derisinde tam 9 saat canlı kaldığı ortaya çıktı! Normal bir grip virüsü ise sadece 2 saat yaşadığı açıklandı. Araştırmayı yapan ekip, virüsten korunmak için sık sık el yıkamak gerektiğini vurguladı.