AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Doğu Akdeniz'deki olaylardan sonra, kendi milli çıkarlarımız ve Kıbrıs Türkleri için adımlarımızı attık, atıyoruz.

NATO'nun bir insiyitafi oldu.

Biz müttefikler arasında bir kazanın olmasını istemeyiz.

Yunanistan'ın tavrı ilk günlerde olumsuzdu.

Yunanistan'ın savaş gemilerini göndermesinden sonra bir gerginlik oldu.

Yunanistan'ın da artık bu toplantılara katıldığını görüyor ve mutluluk duyuyoruz. Stoltenberg'e de teşekkür ediyoruz.

Polonya'nın desteğini de görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Afganistan'ı da değerlendirme fırsatımız oldu. Afganistan'dan aceleci bir şekilde çekilmenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Irak çeşitli sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunların aşılması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var.

Libya'daki gelişmeleri değerlendirdik, kalıcı ateşkes için sarfettiğimiz çabalarla ilgili bilgi verdik.

Terörle mücadelede NATO müttefiklerinden daha somut destek bekliyoruz. Destek veremiyorlarsa da terör örgütlerine destek vermesinler.

Bugün bazı müttefikler PKK/YPG'ye destek veriyor. Bu uluslararası hukuka aykırıdır.

Genel sekretere sitemlerimizi ilettik bu konu ile ilgili. Üye ülkelere iletmesi için.

Ayrıntılar geliyor...