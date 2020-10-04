Kısır döngü! Koronavirüsün yeni etkisi ortaya çıktı

Solunumyollarını hedef alan ve zatürreye yol açan COVİD-19, erkek düşmanı çıktı! Amerika'daki araştırmada virüsün erkeklerin üreme sağlığına zarar verdiği anlaşıldı.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Coşkun Kaya, yüksek ateşin sperm oluşumunu engellediğini açıkladı. "Coronavirüs, testosteron salgılanmasını uyaran LH seviyesini yükseltiyor. Bu hormonal değişiklikler erkeklerde sertleşme bozukluğu ve iktidarsızlığa yol açıyor. Corona atlatan erkekler, mutlaka sperm sayılarına baktırmalı" açıklaması yaptı.

TAT KAÇIRIYOR

İngilizler, COVİD-19'un belirtilerini araştırdı. En yaygın şikayetin, koku ve tat kaybı olduğu ortaya çıktı. Koku ve tat kaybının, Coronavirüs'ün burnun arkasında, boğazda ve dildeki hücreleri istila etmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

GÖZDEN KAÇMASIN

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, COVİD-19 hastalarının yüzde 1-2'sinde kırmızı göz şikayetinin ortaya çıktığını açıkladı. "Numaralı gözlüğünüz yoksa bile koruyucu gözlük kullanın. Gözlük, virüsün göz yoluyla bulaşını azaltıyor" dedi.

PROF. DR. CANAN KARATAY: İYİ UYUYUN BOL SU İÇİN

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, COVİD- 19'dan korunmada güçlü bağışıklığın önemine vurgu yaptı. Herkesi D ve C vitaminini yüksek tutmaları konusunda uyardı. "El yıkamak, uyku ve sıvı almak çok önemli. C vitaminini ağızdan almak çok önemli. Ayda bir mutlaka D vitamini yaptırıyoruz. Bunlar virüslere karşı çok önemli. Bütün arkadaşlarıma, sağlık kurumlarında çalışan herkese ve vatandaşlara sabah akşam karbonatlı suyla gargara yapmalarını öneriyorum" ifadesini kullandı.