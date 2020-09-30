

Hayat bir kahve fincan gibidir bazen acı bazen tatlı olur. Önemli olan kahvenin tadı değil onu kiminle içtiğinizdir.

Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.

Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)



En sevdiğim huzur veren iki koku. Sahaftan buram buram yaşanmışlıklar kokan kitabımın kokusu ve kahve kokusu.

Sal sözlerini düşlerime şimdi, aşk koyalım gecenin gizemine, sen, ben ve iki sade kahve...

"Atalar bu sözü boşa dememiş kırk yıl dostluk sağlar bir fincan kahve. Ola ki bu dörtlük yerini bulur şu gönlümü dağlar bir fincan kahve." (Hanifi Kara)

Kahve kokusunu seviyorum çünkü; insana canlılık veren, derin anlamlı ve güzel bir koku.

Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır deniIdiğinde kahvenin hazır oImamasıdır. (J. D. SaIinger)