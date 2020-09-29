Son dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden girilmiyor? Keşfet neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden girilmiyor? Instagram'da özellikle 23.10 sonrasında çeşitli problemler meydana gelmeye başladı. Uygulamayı sürekli bir biçimde kullananan milyonlarca kullanıcı uygulamanın çöküp çökmediğine dair arama motorları üzerinden araştırma yapıyor. Özellikle keşfet bölümünde sıkıntılar yaşandığı ilk gelen bilgiler arasında bulunuyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.