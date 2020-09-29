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ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek 59. başkanlık seçimleri yaklaşırken gözler, Başkan Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden arasında gerçekleştirilen ilk canlı yayın tartışmasına çevrildi. Tartışmanın ana konuları arasında Yüksek Mahkeme, Kovid-19, ekonomi, kentlerdeki polis şiddeti karşıtı gösteriler ve ırkçılık yer alıyor.

Ohio eyaletine bağlı Cleveland'de gerçekleştirilen, 29 Eylül akşamı yerel saat ile 21.00'de, sunucu Chris Wallace'in moderatörlüğünde başlayan tartışmada, her konuya 15 dakika ayrılıyor ve canlı yayın süresi reklamsız 90 dakika olarak belirlendi.

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'da canlı yayın tartışması yapacak.

GELİŞMELERDEN ÖNE ÇIKANLAR

Trump, "Üç yıllığına değil, dört yıllığına seçildim ve Yüksek Mahkeme'deki boş sandalyeye her kim olursa olsun aday gösterme hakkına sahibim" dedi.

Biden, "Trump'ın Yüksek Mahkeme'deki boş sandalye adayı, Sağlık Hizmetleri Yasasının anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Tartışma başladı, adaylar kozlarını paylaşıyor.

Trump ile Biden yerlerini almaya başladı.

Protestocular, canlı yayın tartışmasının yapılacağı Cleveland'de toplanmaya başlarken polis güçleri de güvenlik önlemleri almaya başladı.

Canlı yayın öncesinde Biden ve Harris, 2019 yılına ait vergi beyannamelerini açıkladı. Bu hareket, New York Times (NYT) gazetesinin, Trump'ın 10 yıl boyunca hiç vergi ödemediği, 2016 ve 2017 yıllarında ise sadece 750'şer dolar vergi ödediği yönündeki haberinin ardından geldi. Buna göre Biden, 2019 yılında toplamda 299 bin 346 dolar vergi ödedi.