yağışsız yaz aylarınedeniyle barajlardakidoluluk oranı yüzde 40'ınaltına indi. Bu durumdan enfazla etkilenen barajlardan biride Sazlıdere oldu. SazlıdereBarajı'nın su seviyesi yüzde11,23 seviyesine düştü.çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Bu arada baraj çevresine piknik yapmaya giden vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.