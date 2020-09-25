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    • 25.09.2020 Gazete
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    'nın su seviyesi yüzde 11,23 seviyesine düştü

    'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. 'nın su seviyesi yüzde 11,23 seviyesine düştü.

    Azlıdere!
    İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi yüzde 11,23 seviyesine düştü.

    Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Bu arada baraj çevresine piknik yapmaya giden vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.

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