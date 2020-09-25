İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi yüzde 11,23 seviyesine düştü.
Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Bu arada baraj çevresine piknik yapmaya giden vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.
Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi. Bu arada baraj çevresine piknik yapmaya giden vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.