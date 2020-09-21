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    Listeye bir çizik daha! Gri kategoride aranan ölü ele geçirildi"

    haberi... , Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında bölgedeki arama tarama faaliyetinde gri kategoride aranan 'ın ölü ele geçirildiğini açıkladı.

    AA
    Listeye bir çizik daha! Gri kategoride aranan Halis Erdoğan ölü ele geçirildi

    , Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı 'ın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

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