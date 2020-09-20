Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla sosyal medyada 435 bin takipçisi bulunan ve 6 ilde karıştığı dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş, toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterip, bir yakınına ait üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı kimlikle dolaştığını belirledi.