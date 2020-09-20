Hangi öğrenciler kaçıncı sınıflar yarın 21 Eylül'de okula gidecek? 3 haftalık uzaktan eğitimin ardından okullarda kademelendirilmiş ve seyreltilmiş yüz yüze eğitimin başlayacağı açıklanmıştı. Buna göre yarın ilk etapta, belirlenen sınıf grubu okula gidecek. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. 81 şehrin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bakan Ziya Selçuk 'un imzası ile gönderilen resmi yazıda, okullara kimlerin gideceği, sınavların nasıl yapılacağı ve diğer detaylara yer verildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarını birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlanılacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
OKULLAR HANGİ SINIFLARA AÇILIYOR?
Yarın anaokulları (okul öncesi) ve 1. sınıf öğrencileri için okullar açılacak. Öğrenciler İstanbul'da 21 Eylül Pazartesi günü saat 09.00'da ders başı yaparken ikinci haftadan itibaren ise saat 09.30'da derse başlayacaklar.
YARIN KAÇINCI SINIFLAR OKULA GİDECEK?
21 Eylül'de anaokulları ve 1. sınıf öğrencileri okula gidecek. Öğrencinin okula gitmesi ise velinin insiyatifinde olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.
Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.
İşte MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 şehirdeki okullara gönderilen yazı
Bilindiği gibi Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin hususlar ilgi c yazıyla duyurulmuştur. Sürece ilişkin ortaya çıkan yeni gelişmeler neticesinde ilgi a Yönetmeliğin ek 3 üncü ve ilgi B Yönetmeliğin ek 2 nci maddesi kapsamında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
2020-2021 eğitim öğretim yılı yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarını birlikte kullanılması ile sürdürülecektir. Yüz yüze eğitime 21 Eylül 2020 tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar ile başlanılacak olup diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmeler salgının seyrine bağlı olarak ilan edilecektir. Bu kapsamda öğretim programlarının tamammı yüz yüze vee/veya uzaktan eğitim yolu ile tamamlanacaktır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğrenciler, eğitim programlarındaki konu ve kazanımların tamamından sorumlu olacaktır.
Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ilgi a ve b yönetmeliklerde yer alan esaslara göre öğrencilerin kendi öğretmenleri tarafından okul ortamında gerçekleştirmesi esastır. Okul fiziki şartları göz önünde bulundurularak ölçme ve değerlendirme uygulamaları bir sınıfta yer alan öğrencilerin gruplara ayrılarak uygulanması şeklinde de gerçekleştirilebilir.
Yüz yüze eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Covid 19 salgını ile ilgili tedbirlerin eksiksiz ve zamanında gerçekleşmesi sağlanarak ilgi Ç kılavuza uygun olacak şekilde il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır.
Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.
Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.
Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."