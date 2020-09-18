ÜMİTCAN UYGUN'UN ANNESİ GÜLAY UYGUN'UN NASIL ÖLDÜ?

Aleyna Çakır olayı ile gündeme gelen Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun nasıl öldü araştırılıyor. Ankara Keçiören'de yaşanan olayda Gülay Uygun (48) ilk incelemeye göre bir intihar notu bırakarak yaşamına son verdi. Yakın akrabalarını ziyarete gideceğini söyleyerek evinden ayrılan Gülay Uygun'dan bir daha haber alınmayınca, yakın akrabaları polise haber verdi. Bir süre kayıp öğretmen arandı. Daha sonra Gülay Uygun yakınları tarafından bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.