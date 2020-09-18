ÜMİT CAN UYGUN ANNESİ HAKKINDA KONUŞTU

Annesi Gülay Uygun'un intiharı üzerine oldukça üzülen Ümit Can Uygun, Müge Anlı'nın programında annesi hakkında ortaya atılan ifadelere sert çıktı. Annesinin görgü tanıklarının suçlamalarına dayanamayarak intihar ettiğini açıklayan Ümitcan Uygun, "Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim" dedi.

GÜLAY UYGUN'UN İNTİHAR MEKTUBUNDA NE YAZIYOR?

Olayın duyulmasının ardından Gülay Uygun'un intihar etmeden önce bir intihar notu bıraktığı açıklandı. Peki Gülay Uygun'un intihar mektubunda ne yazıyor? Gülay Uygun'un intihar mektubu bıraktığını söyleyen Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, masum bir kadına iftira atıldığını belirterek şunları söyledi; "Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay" ifadelerini kullandı.