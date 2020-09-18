Milyonlarca öğrenci ve velisi Okullar ne zaman açılacak 2020? Sorusunun yanıtını merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorgulama yapıyor. 31 Ağustos'ta uzaktan başlayan 2020-2021 yılı eğitim ve öğretim ne zaman yüzyüze eğitime dönecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 21 Eylül'de 1.sınıf ve anasınıfı öğrencileri okula başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk diğer kademe ve sınıflar için değerlendirme yapılacağını söyledi. İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri 21 Eylül tarihinden itibaren 2 veya 3 hafta süre boyunca EBA TV'den ders işlemeye devam edecek. Peki İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrenci ne zaman okula başlayacak?
İLKOKUL VE ORTAOKUL NE ZAMAN OKULA BAŞLAYABİLİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada " 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı. MEB ve Sağlık Bakanlığının yürüttüğü ortak çalışma neticesinde İlkokul ve ortaokulların yüz yüze eğitime başlayacağı tarih belli olacak.
UZAKTAN EĞİTİM KAÇ GÜN DEVAM EDECEK?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 31 Ağustos tarihinden bu yana uzaktan eğitim ile ders işlemeye devam ediyor. 21 Eylül tarihinde 1. sınıflar ve anasınıfı öğrencileri için ders zili okullarda çalacak ve yüz yüze eğitim başlayacak. İlkokul 2,3,4 ve Ortaokul 5,6,7,8 sınıf öğrencileri 21 Eylül tarihinden itibaren 2 veya 3 hafta süre boyunca EBA TV'den ders işlemeye devam edecek.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzıssıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisinden salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı değerlendirilecek.
OKULLAR AÇILIRSA DERSLER NASIL İŞLENECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında okulların açılmasıyla ilgili detayları paylaştı. 1. sınıf öğrencileri için sınıfların ikiye bölüneceğini açıklayan Selçuk" "Temelde pazartesi-salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu diyelim ki 'kırmızı, yeşil veya mavi grup' olur. İkinci grup da 'mavi' grup olarak perşembe-cuma gelsin, çarşamba günü ve hafta sonu bir ara verelim istiyoruz." dedi. İlkokul ve Ortaokul kademelerinin açılmasına karar verilirse benzer uygulamaların diğer öğrenciler içinde uygulanılması düşünülüyor.
2020-2021 EĞİTİM YILINDA SINAVLAR OKULLARDA YAPILACAK!
Bakan Ziya Selçuk yaptığı açıklamada bütün sınıflar için sınavların okullarda yapılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıl salgına diğer ülkeler gibi hazırlıksız yakalandıklarına dikkat çeken Selçuk "Dolayısıyla o şartlara uygun kararlar aldık. Bu sene öğrencilerimizin müfredatımızın tamamından sorumlu olmasını, ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılmasını gündeme getiriyoruz. Bütün sınıflar için de tüm sınavlarda okullarımızda yapacağız. Uzaktan eğitim devam ediyor olsa bile." dedi.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE DERS SAATLERİ DEĞİŞTİ!
21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimde ders saatlerinde ve teneffüs dakikalarında değişiklikler yapıldı. İlkokul 1'inci sınıf öğrencileri ilk haftada her biri 30 dakika sürecek 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Uyum haftasının sona ermesinin ardından 28 Eylül 2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.
8. VE 12. SINIFLARA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek." dedi.
Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlenen "MEB Asistan Programı Tanıtım Toplantısı" sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bazı okulların destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime başladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyecek. Aksi halde cezai müeyyide uygulanacak." ifadesini kullandı.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ?
2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır. lkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.
Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.
Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.