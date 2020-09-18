2- FETÖ İMAMINA PARA YAĞDIRDI

Belediye, 2015'te ise bu kez FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaaslan'ın kurduğu YEKÜD Derneği ve Vizyon Yayıncılık şirketinden 159 bin 940 lira ödeyerek, "İdari ve mali sürdürülebilirlik kapsamında mali danışmanlık" hizmeti aldı. Şirketin, aynı hizmeti Çanakkale Belediyesi'ne ise sadece 46 bin 500 lira karşılığında verdiği ortaya çıktı. Karaaslan'ın hesabına, 13 Haziran 2016'da 10 bin, 20 Haziran 2016'da 20 bin, 27 Haziran 2016'da da 28 bin lira yatırıldığı tespit edildi.



3- ÇÖPLERİ, 3 KAT FAZLA FİYATA TOPLATTI

Belediye, 16 mahallede katı atıkların toplanması ihalesini de 25 Ocak 2016'da bir yıl süreyle, ALTAŞ A.Ş. firmasına, 11 milyon 426 bin liraya verdi. Aydın Efeler Belediyesi ise aynı dönemde 82 mahallede katı atıkların toplanması ihalesini 3 yıllığına 34 milyon 482 bin liraya EGE TEM A.Ş.'ye verdi. Didim'de çöp toplama işinin nüfusu 3 kat daha fazla olan Efeler ilçesi ile neredeyse aynı fiyata verildiği ve Didim Belediyesi'nin kamunun parasını nasıl çarçur ettiği ortaya çıktı.