Aşırı güzel gelişme!

Bilim insanları, COVİD-19'a çare bulmak için kolları sıvadı. Dün, tüm dünyada heyecan veren bir gelişme yaşandı. Çin'de geliştirilen COVİD-19 aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. Brezilya ve Endonezya'dan sonra Türkiye'de de uygulanan aşının, 25 merkezde deneneceği açıklandı.

Aşı, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya'nın da aralarında bulunduğu illerde 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanacak. 14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak. Sağlık Bakanlığı İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.