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    • 17.09.2020 Gazete
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    Aşırı güzel gelişme!

    Dünya, ’ye kilitlendi. ’de geliştirilen aşı, dün ’nde gönüllüler üzerinde gerçekleştirildi.

    Aşırı güzel gelişme!

    Bilim insanları, COVİD-19'a çare bulmak i kolları sıvadı. Dün, tüm dünyada heyecan veren bir gelişme yaşandı. Çin'de geliştirilen COVİD-19 aşısı Tıp Fakültesi'nde gönüllülere yapıldı. ve 'dan sonra 'de de uygulanan aşının, 25 merkezde deneneceği açıklandı.

    Aşı, ilk etapta , , , , , 'nın da aralarında bulunduğu illerde 1200-1300 sağlık çalışanına uygulanacak. 14 günün ardından çıkan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşılacak. İngiltere, Almanya ve 'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.

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