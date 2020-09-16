Covid-19 dünyaya yayıldı. 929 binden fazla insanı hayattan kopardı. Ülkeler, sıkı tedbirler aldı. Tayland ise salgınla mücadelede fark yarattı. 69.43 milyon nüfuslu ülkede sadece 3 bin 480 vaka çıktı.
3 bin 315'i hastalığı atlattı. 58 kişi ise hayatını kaybetti. Bu başarı, bilim insanlarının da dikkatinden kaçmadı. Araştırmada, Taylandlıların yüzde 90'ından fazlasının maske ve mesafe kuralına uyduğu ortaya çıktı.
TEK ÇARE MASKE
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi. "İstanbul'daki insanlar, Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Halk kurallara uyarsa başka bir tedbir alınmasına gerek yok. Herkes maske takar, sosyal mesafesini korursa isterseniz hiçbir tedbir almayın zaten insandan insana virüs bulaşamaz" dedi.
125 BİN KAÇAK VAR
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, pandemide 125 bin karantina kaçağı olduğunu söyledi. "Bir tanıdığıma yüksek riskli teması olduğu için 10 gün istirahat raporu verdim. Bir hafta geçmeden kendisinin Instagram'da Kapadokya'dan fotoğraf paylaştığını gördüm" diyerek sitem etti.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Antalya Konyaaltı Sahili'nde dün hareketli anlar yaşandı. COVİD-19 testi pozitif çıkan Dilek Muratoğlu, karantinaya uymadı.
5 yaşındaki kızıyla plaja giderek "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Halk panik yaptı. Sağlık personelinin sakinleştirdiği genç kadın yurtta karantinaya alındı.
KINIYO'RUS'
Antalya'da üç Rus kadın turist, kaldıkları otelin doktoruna gitti. Kendilerini maske takmaları için uyaran hemşire İsmira Öztürk'ü terlikle darp etti.
Öztürk, turistlerden şikayetçi olduğunu söyledi.
3 bin 315'i hastalığı atlattı. 58 kişi ise hayatını kaybetti. Bu başarı, bilim insanlarının da dikkatinden kaçmadı. Araştırmada, Taylandlıların yüzde 90'ından fazlasının maske ve mesafe kuralına uyduğu ortaya çıktı.
TEK ÇARE MASKE
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, COVİD-19 salgınında son durumu değerlendirdi. "İstanbul'daki insanlar, Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Halk kurallara uyarsa başka bir tedbir alınmasına gerek yok. Herkes maske takar, sosyal mesafesini korursa isterseniz hiçbir tedbir almayın zaten insandan insana virüs bulaşamaz" dedi.
125 BİN KAÇAK VAR
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, pandemide 125 bin karantina kaçağı olduğunu söyledi. "Bir tanıdığıma yüksek riskli teması olduğu için 10 gün istirahat raporu verdim. Bir hafta geçmeden kendisinin Instagram'da Kapadokya'dan fotoğraf paylaştığını gördüm" diyerek sitem etti.
ÖLMEK İSTEMİYORUM
Antalya Konyaaltı Sahili'nde dün hareketli anlar yaşandı. COVİD-19 testi pozitif çıkan Dilek Muratoğlu, karantinaya uymadı.
5 yaşındaki kızıyla plaja giderek "Ölmek istemiyorum. Güzel günler görmek istiyorum" diye ağladı. Halk panik yaptı. Sağlık personelinin sakinleştirdiği genç kadın yurtta karantinaya alındı.
KINIYO'RUS'
Antalya'da üç Rus kadın turist, kaldıkları otelin doktoruna gitti. Kendilerini maske takmaları için uyaran hemşire İsmira Öztürk'ü terlikle darp etti.
Öztürk, turistlerden şikayetçi olduğunu söyledi.