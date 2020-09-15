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    • 15.09.2020 Gazete
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    Köyid-19! 'deki Lübbey köyünde 5 kişi yaşıyor

    Dünya, virüsten korunmak için kalabalıktan kaçtı. ’deki Lübbey köyünde ise yalnızca 5 kişi vardı. ‘Kendinden mesafeli köyün’ sakinleri maske ve hijyen kurallarını aksatmadı.

    Köyid-19!

    Coronavirüs kabusu dünyayı sardı. Uzmanlar maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı. Yalnızca 5 kişinin yaşadığı Ödemiş'e bağlı Lübbey köyü ise kuralları harfiyen uyguladı. Mehmet Güler kendinden sosyal mesafeli köyde, maskeleri takıp ellerini sık sık dezenfekte ettiklerini açıkladı.

    "Maskelerimizi takıyoruz, sosyal mesafemizi koruyoruz. Kapıya da bu konu ile ilgili uyarılar astık. Elimizden geldiği kadar virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz" ifadesini kullandı. 70 yaşındaki Mehmet Yavuz, "Köyde 5-6 kişi yaşıyor. Coronavirüs var, maskemizi takıyoruz. Hanımla araya mesafe koyuyoruz. Çok şükür hastalık yok" açıklamasını yaptı.

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