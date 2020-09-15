Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef kadınbudu köfte tarifi!

Kadınbudu köfte büyükten küçüğe herkesin severek yediği lezzetler arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde yapılan kadınbudu köfte henüz denememiş olanları da merak ettirdi ve tarifini araştırttı. Peki hem pratik hem de lezzetli kadınbudu köfte nasıl yapılır? Şef Mehmet Yalçınkaya, "Kadınbudu köftenin dışının hafif yumuşak olması gerekir." diyerek kadınbudu köftenin püf noktasını anlattı. İşte o tarif...
Kadın Budu Köfte Tarifi İçin Malzemeler
600 g köftelik kıyma(az yağlı)
1 adet iri kuru soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışta;
1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için;
2-3 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek)
Yapılışı:
Kıymanızı ikiye bölün.Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun.
Kıymanızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin.
1 dk kadar kavurup kıymanızı soğumaya bırakın.
Diğer yandan pirincinizi haşlayın(çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).
Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.
Yumurtayı ve baharatları ekleyin.
Köfte harcınızı yoğurun.
En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
Kızartma aşamasında, yağınız derin kızartma tencerenize alın.
Köftelerinize iri oval şeklini verin.
Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya…
Kızgın yağda kızartın.
Afiyet olsun.