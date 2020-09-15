Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef kadınbudu köfte tarifi!

Kızartmak için;

2-3 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek)



Yapılışı:



Kıymanızı ikiye bölün.Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun.

Kıymanızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin.

1 dk kadar kavurup kıymanızı soğumaya bırakın.

Diğer yandan pirincinizi haşlayın(çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).

Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.

Yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Köfte harcınızı yoğurun.

En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

Kızartma aşamasında, yağınız derin kızartma tencerenize alın.

Köftelerinize iri oval şeklini verin.

Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya…

Kızgın yağda kızartın.

Afiyet olsun.